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The Eurasia Daily news agency

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The head of the German Defense Ministry was afraid of a secret defense plan falling into the hands of the AfG

The head of the German Defense Ministry was afraid of a secret defense plan falling into the hands of the AfG

The head of the German Defense Ministry is considering the possibility of withdrawing the country's secret defense plan from the office of the Prime Minister of Saxony-Anhalt due to the victory of the Alternative for Germany (AfD) party here.

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