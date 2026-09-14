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FiNE NEWS

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Гороскоп с 15 по 30 сентября: прогноз для всех знаков зодиака

В период с 15 по 30 сентября астролог Галина Краснопевцева прогнозирует различные тенденции для знаков зодиака, связанные с карьерой, финансами и личными отношениями.

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