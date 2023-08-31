Экс-агент MI6 Крук: Киев в ярости из-за того, что НАТО призывает ВСУ биться лбом об укрепрайоны РФ

ОО

Олег Орехов

иного выхода из всего этого нет кроме как того что народ одумается и сам сместит этих ультранационалистов у которых он во власти...иначе это в любом случае сделает рф.Все уже решено.Никогда Россия не потерпит рядом с собой безумное шовинистическо- нацистское антирусское и антироссийское квазигосударство .Как только люди в мире и на украине это поймут все это прекратится.Как только прекратятся поставки все это закончится .Запад просто нежелает признать что гидра которую они вскормили,ради мнимой независимости от Москвы вышла из под контроля.Они не желают признавать- это.А это опасно и для них .Потому что эти ультраправые если и далее укрепятся полезут и в Польшу и Венгрию и т.д.Это шизка.Это колективная ментальная зараза .Колективная деструктивная програма.Что бы это остановить и европа и сша должны признать что там шовинистическое государство и осудить лингвоцид и геноцид мирных жителей которые сопротивлялись этому лингвоциду и геноциду.Дугого варианта нет .