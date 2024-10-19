Dow и S&P500 отмечают самую длинную серию позитивных закрытий в году

В пятницу индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average установили новые исторические рекорды. Индекс Nasdaq Composite, завершил день ростом на 0,63%, во многом благодаря Netflix, чьи акции взлетели после публикации отчетности.
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