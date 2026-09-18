Три гиганта на рынке IPO: риски и рекорды

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). AI-индустрия переживает редкий публичный раскол: с одной стороны, руководители ведущих лабораторий предупреждают, что ИИ может «захватить интернет» в течение «шести–двенадцати месяцев» или даже привести к вымиранию человечества, с другой — эти же компании ускоренно готовят, возможно, крупнейшие IPO в истории.