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ИА Реалист

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Три гиганта на рынке IPO: риски и рекорды

Три гиганта на рынке IPO: риски и рекорды

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). AI-индустрия переживает редкий публичный раскол: с одной стороны, руководители ведущих лабораторий предупреждают, что ИИ может «захватить интернет» в течение «шести–двенадцати месяцев» или даже привести к вымиранию человечества, с другой — эти же компании ускоренно готовят, возможно, крупнейшие IPO в истории.

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