Звери озверели. Персонажные постеры хоррора “Винни-Пух: Кровь и мед 2”Следом за эффектным “групповым” постером хоррора “Винни-Пух: Кровь и мед 2” (Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2) появились и постеры персонажные – с Совой, Винни Пухом, Пятачком и Тигрой.
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