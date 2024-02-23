Звери озверели. Персонажные постеры хоррора “Винни-Пух: Кровь и мед 2”Следом за эффектным “групповым” постером хоррора “Винни-Пух: Кровь и мед 2” (Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2) появились и постеры персонажные – с Совой, Винни Пухом, Пятачком и Тигрой.