Почему даже легендарная акустика Diatone звучит не так, как должна: мой опыт замены кроссоверов

Порой самые показательные открытия случаются не тогда, когда ожидаешь чего-то особенного, а когда решаешься заглянуть чуть глубже привычного.
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