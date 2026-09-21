Школкина победила на выборах в Госдуму в Тульской области

Надежда Школкина («Единая Россия») набрала 42,60% голосов в Новомосковском округе № 182, улучшив свой результат по сравнению с выборами 2021 года.
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