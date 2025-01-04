Не летай в Полтаву, швед! В предыдущем материале был поднят вопрос того, что Швеция собирается воевать с Россией.
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Не летай в Полтаву, швед! В предыдущем материале был поднят вопрос того, что Швеция собирается воевать с Россией.
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