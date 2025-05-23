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Запасной «МЮ» лучший игрок Серии А. Такой путь прошел Мактоминей – и зарыдал

Запасной «МЮ» лучший игрок Серии А. Такой путь прошел Мактоминей – и зарыдал

Стал иконой Неаполя всего за сезон. Финальный свисток на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе встретили ликованием и радостью.

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