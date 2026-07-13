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Звезда «Теда Лассо» Кристо Фернандес дебютировал в профессиональном футболе в 35 лет. Он сыграл за «Эль-Пасо Локомотив»

Актер Кристо Фернандес, известный по роли харизматичного футболиста Дани Рохаса в сериале «Тед Лассо», провел свой первый официальный матч в USL за « Эль-Пасо Локомотив ».

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