Президент Египта оценил восстановление сектора Газа в 90 млрд долларов

REUTERS/Mohammed Salem На восстановление сектора Газа уйдет не менее 90 миллиардов американских долларов, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время выступления в Каире, которое транслировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
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