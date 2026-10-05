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ИА Регнум

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Мирная обувь из военного шкафа: в Киеве начали «переобуваться», чуя финал

Мирная обувь из военного шкафа: в Киеве начали «переобуваться», чуя финал

В украинском политическом болоте случилось событие, которое еще совсем недавно было практически невозможно представить: в парламенте вслух заговорили о том, что мир возможен и условия России — выполнимы.

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