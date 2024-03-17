Какой церковный праздник сегодня 18 марта 2024 года принято отмечать у православных христиан Дмитрий СавенковКакой церковный праздник отмечается сегодня, в понедельник 18 марта 2024 года, в православном календаре? В этот весенний день верующие во Христа россияне вспоминают обретение мощей князя Феодора Смоленского и его детей Константина и Давида Ярославских.
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