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Царьград

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Жителей дома в Петербурге эвакуировали из-за неустановленной угрозы

Жителей дома в Петербурге эвакуировали из-за неустановленной угрозы

В ночь на 24 июля в Петербурге эвакуировали жителей из 8-й, 9-й и 10-й парадных на улице Олеко Дундича по неизвестной причине.

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