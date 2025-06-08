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Минобороны требует почти 38 млн рублей от завода "Машиностроитель"

Минобороны требует почти 38 млн рублей от завода "Машиностроитель"

Минобороны России подало иск на 38 млн рублей к ООО «Воскресенский завод "Машиностроитель"». Исковое заявление находится в Арбитражном суде Москвы.

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