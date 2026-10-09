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Пятница стала самым активным днём для заявок на микрозаймы

Пятница стала самым активным днём для заявок на микрозаймы

Около 20% заявок на микрозаймы россияне оформляют в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Альфа Деньги».

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