Поэтическое обозрение 3 номера «Москвы»

Развернётся, жёсткими, но и мелодичными ритмами звуча, «Поэма о Яворе и Калине», играя звуком, собирая пучки смыслов в единый фокус поэтического феномена, в исторических параллелях ищет поэт коды современности: Трубы.
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