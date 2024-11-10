В офисе Трампа дистанцировались от призыва к Киеву забыть про Крым

Речь идет о словах стратега Республиканской партии Брайана Ланзы. Он заявил, что для будущей администрации Трампа приоритетом в отношении Украины будет прекращение военных действий, а не возвращение утраченных страной территорийОбновлено в 13:48Штаб Дональда Трампа отрекся от слов его советника, призвавшего Украину отказаться от притязаний на Крым.
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