В офисе Трампа дистанцировались от призыва к Киеву забыть про Крым

Речь идет о словах стратега Республиканской партии Брайана Ланзы. Он заявил, что для будущей администрации Трампа приоритетом в отношении Украины будет прекращение военных действий, а не возвращение утраченных страной территорийОбновлено в 13:48Штаб Дональда Трампа отрекся от слов его советника, призвавшего Украину отказаться от притязаний на Крым.