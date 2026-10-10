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ИА Регнум

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Лихачев: Финляндия упустила возможность получить новейшую АЭС и дешёвую энергию

Лихачев: Финляндия упустила возможность получить новейшую АЭС и дешёвую энергию

Если бы Финляндия не разорвала контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», она получила бы новейшую атомную электростанцию, а также недорогую и чистую электроэнергию.

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