Аргументы недели

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Минобороны РФ: три батальона 10-й и 72-й бригад армии Украины только за сутки боев в Донбассе потеряли более 50% личного состава

Минобороны РФ: три батальона 10-й и 72-й бригад армии Украины только за сутки боев в Донбассе потеряли более 50% личного состава

Три батальона 10-й и 72-й бригад Вооруженных сил Украины только за сутки боевых действий на территории Донбасса потеряли свыше 50% личного состава.

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