«Несокрушимое единство - залог нашей победы»: президент поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент России обратился к россиянам в День защитника Отечества, поздравив с праздником. Начал своё обращение Владимир Путин со слов «Уважаемые товарищи!» Владимир Путин: Этот праздник символизирует героическую историю нашей армии, нерушимую связь всех защитников Отечества.