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«Несокрушимое единство - залог нашей победы»: президент поздравил россиян с Днём защитника Отечества

«Несокрушимое единство - залог нашей победы»: президент поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент России обратился к россиянам в День защитника Отечества, поздравив с праздником. Начал своё обращение Владимир Путин со слов «Уважаемые товарищи!» Владимир Путин: Этот праздник символизирует героическую историю нашей армии, нерушимую связь всех защитников Отечества.

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