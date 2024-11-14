Россиян предупредили о мошеннической схеме с поиском работы

Россиянам не стоит откликаться на вакансии с размытыми формулировками и переходить в сторонние мессенджеры для коммуникации при найме, предупредил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.
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