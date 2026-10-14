Компания Samsung выпустила обновление прошивки для своих устройств с номером версии S91xNKSU8GZIF и размером 483,81 МБ, включающее новую оболочку One UI 9.
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