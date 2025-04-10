В Петербурге 3 и 4 мая пройдет праздник корюшки

Он объединит три уникальных направления В Парке 300-летия Петербурга 3 и 4 мая с 12:00 до 20:00 пройдёт праздник корюшки, который объединит три уникальных направления: «Город корюшки», «Корюшка как социокультурное явление» и «Корюшка – символ Петербурга».
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