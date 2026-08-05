Таксист-мигрант снова отказался везти сербского ветерана и его инвалидов-родителей, хамил и грубил. Его уже выдворяли из России, не помогло

Точка зрения Автор: В. Панченко Представьте себе картину: люди с серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата вызывают такси, чтобы банально доехать до больницы.
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