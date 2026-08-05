Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Таксист-мигрант снова отказался везти сербского ветерана и его инвалидов-родителей, хамил и грубил. Его уже выдворяли из России, не помогло

Таксист-мигрант снова отказался везти сербского ветерана и его инвалидов-родителей, хамил и грубил. Его уже выдворяли из России, не помогло

Точка зрения Автор: В. Панченко Представьте себе картину: люди с серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата вызывают такси, чтобы банально доехать до больницы.

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Комментарии
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Юрий Белов
Повыгонять ВСЕХ понаприпёршихся минимум за 20 лет , не взирая на купленные гражданства - и проблем не будет !
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1 м.
Леонид Руси
Русская община должна решить вопрос... оштрафовать Каримова и депортировать его за его же счёт.
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1 м.
Любовь
Почему чурка еще топчется и в России?
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1 м.