Депутат назвал обращение Зеленского к Крыму больными измышлениями

Депутат Госдумы Михаил Шеремет 1 января назвал больными измышлениями новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как «все наши».
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