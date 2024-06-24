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Хабиб – о теракте в Дагестане: «Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть каждый посмотрит вокруг себя и своих детей – с кем они общаются и кто в их окружении»

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой.

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