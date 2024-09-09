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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У Ubisoft серьёзные проблемы: стоимость акций рухнула, а инвесторы призывают к п...

У Ubisoft серьёзные проблемы: стоимость акций рухнула, а инвесторы призывают к п...

У Ubisoft серьёзные проблемы: стоимость акций рухнула, а инвесторы призывают к продаже компании и увольнению руководстваЦена акций Ubisoft снова упала в понедельник после того, как миноритарный акционер призвал руководство компании сделать ее частной или позволить продать ее стратегическому инвестору.

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