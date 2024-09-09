У Ubisoft серьёзные проблемы: стоимость акций рухнула, а инвесторы призывают к п...

У Ubisoft серьёзные проблемы: стоимость акций рухнула, а инвесторы призывают к продаже компании и увольнению руководстваЦена акций Ubisoft снова упала в понедельник после того, как миноритарный акционер призвал руководство компании сделать ее частной или позволить продать ее стратегическому инвестору.