У Ubisoft серьёзные проблемы: стоимость акций рухнула, а инвесторы призывают к п...

У Ubisoft серьёзные проблемы: стоимость акций рухнула, а инвесторы призывают к продаже компании и увольнению руководстваЦена акций Ubisoft снова упала в понедельник после того, как миноритарный акционер призвал руководство компании сделать ее частной или позволить продать ее стратегическому инвестору.
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