В районе Новороссийска атаке БПЛА подвергся турецкий сухогруз

В районе Новороссийска атаке БПЛА подвергся турецкий сухогрузУ побережья Новороссийска беспилотный летательный аппарат атаковал сухогруз MV Güllük, шедший под турецким флагом.
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