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Романцев - о проверке судей на полиграфе: дикость и позор для футбола

Романцев - о проверке судей на полиграфе: дикость и позор для футбола

Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев рассказал, как относится к тому, что глава Департамента судейства Российского футбольного союза португалец Витор Перейра собирается отменить проверку судей на полиграфе.

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