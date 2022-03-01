Романцев - о проверке судей на полиграфе: дикость и позор для футбола

Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев рассказал, как относится к тому, что глава Департамента судейства Российского футбольного союза португалец Витор Перейра собирается отменить проверку судей на полиграфе.
Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев рассказал, как относится к тому, что глава Департамента судейства Российского футбольного союза португалец Витор Перейра собирается отменить проверку судей на полиграфе.
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