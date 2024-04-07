А можно показывать государственных изменников в другом ракурсе?

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Закон и Порядок

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Комментарии
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Юлия Кахичко
Смотришь подобные репортажи и офигеваешь. А что, так и правда можно делать, и ничего не бояться? А как же ФСБ, МВД и прочие структуры, призванные уничтожать предателей и помогающих врагу?
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