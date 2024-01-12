В Адыгее полиция задержала жительницу Краснодарского края, которая подозревается в незаконном обороте наркотических веществ.

В ходе проведения проверочных мероприятий, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту сбыта наркотических веществ, оперативные сотрудники отдела МВД России по Тахтамукайскому району на территории муниципального образования задержали 25-летнюю жительницу Краснодарского края.
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