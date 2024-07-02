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Военное обозрение

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Представитель Госдепа США: Запад уже предпринял ряд шагов по «привлечению к ответственности» России

Представитель Госдепа США: Запад уже предпринял ряд шагов по «привлечению к ответственности» России

Патель заявил, что США уже «привлекают к ответственности РФ» путем введения санкций, которые даже по признанию Всемирного банка скорее помогают развиваться российской экономике.

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