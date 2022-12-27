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Оуэн о Роналду: «У «МЮ» проблема с голами, и тен Хаг сказал, что Рэшфорду надо забить 20 мячей. Ну, эти 20 мячей сидели у вас на скамейке»

Оуэн о Роналду: «У «МЮ» проблема с голами, и тен Хаг сказал, что Рэшфорду надо забить 20 мячей. Ну, эти 20 мячей сидели у вас на скамейке»

Экс-форвард Майкл Оуэн прокомментировал уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». «У «МЮ» есть проблема с голами.

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