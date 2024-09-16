НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Омска

2 подписчика
95% омичей: летят из Омска в Сочи за 4.000₽ и думают, что они обошли систему

95% омичей: летят из Омска в Сочи за 4.000₽ и думают, что они обошли систему. 5% омичей: знают про канал "Омск Летим" и летают по всему миру горящими билетами в 2-3 раза дешевле обычных! Ребята из канала собрали самые актуальные и дешёвые авиабилеты и туры из Омска: — Тур в Турцию от 15тыс всё включено — Омск - Сочи за 1190р — Как реально обойти систему и полететь на бизнес-классе бесплатно? Сборник самой полезной информации для омича-путешественника, подписывайся: ❤️‍🔥@omsk.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх