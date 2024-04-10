Финансист Балынин рассказал, сколько баллов необходимо набрать для хорошей пенсии

МОСКВА, 10 апреля, ФедералПресс. Значение фиксированных выплат, количество пенсионных баллов, накопленных гражданином, а также индивидуальный пенсионный коэффициент являются определяющими при назначении пенсии.
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