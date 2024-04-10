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ФедералПресс

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Финансист Балынин рассказал, сколько баллов необходимо набрать для хорошей пенсии

Финансист Балынин рассказал, сколько баллов необходимо набрать для хорошей пенсии

МОСКВА, 10 апреля, ФедералПресс. Значение фиксированных выплат, количество пенсионных баллов, накопленных гражданином, а также индивидуальный пенсионный коэффициент являются определяющими при назначении пенсии.

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