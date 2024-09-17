Глава Адыгеи ознакомился с деятельностью ООО "Комплекс Агро"

Власти Адыгеи продолжают поддерживать развитие агропромышленного комплекса региона. Глава республики Мурат Кумпилов ознакомился с деятельностью ООО "Комплекс Агро", одного из ведущих предприятий в этой отрасли.
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