За день с улиц Петербурга полиция изъяла более 2000 электросамокатов

Говорить о порядке в сфере кикшеринга пока рано В четверг, 4 июля, полиция Петербурга провела в районах города и Всеволожском районе Ленобласти очередную проверку правил использования средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.