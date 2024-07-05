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Петербургский дневник

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За день с улиц Петербурга полиция изъяла более 2000 электросамокатов

За день с улиц Петербурга полиция изъяла более 2000 электросамокатов

Говорить о порядке в сфере кикшеринга пока рано В четверг, 4 июля, полиция Петербурга провела в районах города и Всеволожском районе Ленобласти очередную проверку правил использования средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

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