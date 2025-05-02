Для тех, кто искал: матовый пигмент для губ и карандаши для смоки айс

Если любите лимитированные коллекции макияжа, то у Clarins выходит линия «Золотое лето». Вдохновленная легкостью летних дней и закатным солнцем, коллекция включает в себя несколько средств: Коллекционная бронзирующая пудра Bronzing Powder придаст коже естественный и ровный оттенок загара.