Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Пальчиком погрозим, на том и успокоимся.Самолёт "судного ...
  • Сергей Карабухин
    Очередной постановочный ФЕЙК идиота-конченного-наркомана-фашиста-Зеленского. Гнида-Зеленский только и умеет создавать...Белорусы посмеяли...
  • Vladimir Soukhatchev
    Самое время нашим спецслужбам отложить в сторонку либерастические "ценности" и очень серьезно допросить задержанных п...Сбывается худший ...

Итальянские медики первыми в мире успешно пересадили бьющееся сердце

Итальянские медики первыми в мире успешно пересадили бьющееся сердце

Пациента уже готовят к выписке домой.Специалисты отделения кардиохирургии в итальянском городе Падуя успешно выполнили первую в мире операцию по пересадке функционирующего сердца, сообщает больнично-университетское управление города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх