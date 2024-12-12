Итальянские медики первыми в мире успешно пересадили бьющееся сердце

Пациента уже готовят к выписке домой.Специалисты отделения кардиохирургии в итальянском городе Падуя успешно выполнили первую в мире операцию по пересадке функционирующего сердца, сообщает больнично-университетское управление города.
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