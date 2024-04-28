Инаугурацию Владимира Путина покажут 7 мая в прямом эфире

Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени Инаугурацию президента России Владимира Путина россияне смогут посмотреть 7 мая в 12:00 по московскому времени в прямом эфире «России 1», сообщает телеканал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии