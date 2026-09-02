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Татар-информ

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Председатель ДУМ РФ Гайнутдин проведет творческую встречу в Татарском ТЮЗе

Председатель ДУМ РФ Гайнутдин проведет творческую встречу в Татарском ТЮЗе

Изображение предоставлено организаторами мероприятия В субботу, 5 сентября, в 12 часов председатель Духовного управления мусульман РФ главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин проведет творческую встречу «Минбар и сцена: искусство обращения к сердцу» на площадке Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева.

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