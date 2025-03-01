Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Зеленского и Трампа

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Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с лидером одержавшего победу на выборах в бундестаг политического блока Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить перепалку между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.