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Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Зеленского и Трампа

Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Зеленского и Трампа

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с лидером одержавшего победу на выборах в бундестаг политического блока Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить перепалку между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

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