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Гигантский смерч стал причиной гибели коров в Оренбургской области

Гигантский смерч с градом прошлись по совхозу «Тобольский» в Оренбургской области 8 мая. «Жители поселка в Светлинском районе уже и не знали, прятаться им, или молиться, но стихия зацепила лишь край населенного пункта.

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