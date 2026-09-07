Вакаров: Киев готовят к эвакуации

Украинские власти призывают киевлян готовиться к тяжелой зиме и предлагают им покинуть город. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.
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