Российские компании выпустили новые модели сельхозтехники

Российский завод «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ», расположенный в г. Кропоткин Краснодарского края, в феврале 2021 года запустил производство новой линейки полунавесных оборотных плугов SOLAR FIELDS, а также культиваторы SOLAR FIELDS для сплошной обработки.
Российский завод «ПРОМАГРОТЕХНОЛОГИИ», расположенный в г. Кропоткин Краснодарского края, в феврале 2021 года запустил производство новой линейки полунавесных оборотных плугов SOLAR FIELDS, а также культиваторы SOLAR FIELDS для сплошной обработки.
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