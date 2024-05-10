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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Металлурга» о контрактах: «Подпишем Пресса на 2 года, думаю. По Джонсону на днях все решится – есть разногласия по сроку»

Робин Пресс и Люк Джонсон стали обладателями Кубка Гагарина в этом сезоне. Оба игрока находятся в статусе неограниченно свободных агентов.

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