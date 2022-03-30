ПОДВЕЛА СЛЕПАЯ ВЕРА В МВФ: НАБИУЛЛИНУ ОБМАНУЛИ "ФИНАНСОВЫЕ ТЕРРОРИСТЫ"

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА. ФОТО: КИРИЛЛ ЗЫКОВ / АГН "МОСКВА" Всё золото из золотовалютных резервов России находится на территории страны в хранилищах ЦБ, информация о вывозе золота из России не соответствует действительности, утверждают на Неглинной.