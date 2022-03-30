БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Полосов
    Эй там, на серванте! От того что вы удаляете все неугодные комментарии вы не измените ни хода истории, ни мнения бол..."РУССКИЙ, РУССКОГ...
  • Любовью зовут (******)
    Не смотрела этого выкидыша никогда, не понимаю такого юмора, но те люди которые продолжат его смотреть, по моему мнен...Глумящиеся на рус...
  • Владимир Оробей
    "Что Москве делать с Вашингтоном и Лондоном?" - Ясно, что! - Президент сказал же, что "будем бить по центрам принятия...Что Москве делать...

ПОДВЕЛА СЛЕПАЯ ВЕРА В МВФ: НАБИУЛЛИНУ ОБМАНУЛИ "ФИНАНСОВЫЕ ТЕРРОРИСТЫ"

ПОДВЕЛА СЛЕПАЯ ВЕРА В МВФ: НАБИУЛЛИНУ ОБМАНУЛИ "ФИНАНСОВЫЕ ТЕРРОРИСТЫ"

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА. ФОТО: КИРИЛЛ ЗЫКОВ / АГН "МОСКВА" Всё золото из золотовалютных резервов России находится на территории страны в хранилищах ЦБ, информация о вывозе золота из России не соответствует действительности, утверждают на Неглинной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх