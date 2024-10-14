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На Украине обвинили московский "Локомотив" в воровстве названия и клубных цветов

На Украине обвинили московский "Локомотив" в воровстве названия и клубных цветов

Президент киевского "Локомотива" Александр Егоров обвинил российский клуб "железнодорожников" в воровстве названия и клубных цветов, ответив, что его команда была основана раньше российской - в 1919 году.

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